Blindspot - S04 E22 - L'équipe s'enflamme

"L’équipe parvient à localiser Kathy qui contrôle la coupure de courant depuis un musée situé en Islande. Ils y vont tous sauf Rich qui reste à New York. Pendant ce temps, Madeline et son avocat cherchent à convaincre Weitz que Patterson, Zapata, Weller et Jane sont tous corrompus et complices de différentes attaques passées ainsi que la panne de courant. Rich intercepte la conversation et prévient l’équipe. Pour ne pas être arrêtés à l’atterrissage, Patterson et le reste de l’équipe sautent en parachute à proximité du musée où se cache Kathy et s’y introduisent. Weller et Jane sont encerclés dans le musée et prennent les visiteurs en otage. A New York, Rich qui s’était caché dans une bouche d’aération, est découvert et doit se rendre. Weitz est contraint de faire des excuses publiques à Madeline et d’admettre contre son gré que son équipe était corrompue. Madeline en profite pour s’attribuer, en pleine conférence de presse, des responsabilités au FBI. Un contact local de Rich arrive à libérer l’équipe avant que les autorités islandaises ne les arrêtent. A New York, Madeline fait disparaître Rich pour qu’il ne puisse plus témoigner sur Helios. Sains et saufs, Patterson, Reade, Zapata, Weller et Jane se réfugient dans un chalet islandais. Madeline arrive à les localiser et fait programmer un drone qui bombardera le chalet. Jane s’absente du chalet et assiste, impuissante, à l’explosion. "