Blindspot - S05 E02 - Le détonateur

Depuis le bunker de Prague dans lequel ils sont réfugiés, Patterson, Weller, Jane, Tasha et Rich cherchent à récupérer le téléphone de Dominic qui contient les données d’Hélios et que Rich a caché dans un conduit d’aération du FBI. Leur seul contact fiable serait Weitz, mais il est trop surveillé par Madeline pour qu’ils l’appellent directement. Ils apprennent que Weitz doit se rendre à Helskinki où il donnera une conférence au cours d’un forum auquel Bill Nye, le père de Patterson, est invité. Avec la complicité de Bill, Patterson et Weller entrent sur le site du forum et parviennent à parler à Weitz, mais ils découvrent aussi qu’une bombe va exploser afin d’éliminer l’une des intervenantes du forum connue pour être une opposante du Président.