Blindspot - S05 E03 - L'ennemi est dans la place

Patterson déchiffre une nouvelle énigme liée à un des tatouages de Jane évoquant le sigle du Dabbur Zann et les coordonnées d’un entrepôt situé en Allemagne. Elle en déduit que le mystérieux ami qui leur a envoyé ce message cherche à mettre l’équipe sur la piste de ce que préparent le groupe terroriste et Madeline. Weller, Jane et Zapata se rendent sur place pour une opération de reconnaissance mais tétanisée, cette dernière annule la mission. Les trois amis rentrent au bunker séparément. Jane revient avec un membre du groupe dans l’intention de l’interroger, compromettant ainsi la sécurité de tous.