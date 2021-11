Blindspot - S05 E04 - Mémoire sélective

Confinée dans le bunker, l'équipe cherche à en savoir plus sur les plans de Madeline et sur la bombe dont elle a trouvé les plans sur la carte RFID que portait Hades. Il s’agit du même modèle de bombe que le Dabbur Zann avait demandé à Kurt et Jane de voler dans l’entrepôt de preuves du FBI, un an plus tôt. La date d’enregistrement de la preuve correspond à celle où Tasha est entrée au FBI avec Reade et où ils avaient eu à saisir une arme similaire. Mais Tasha, qui a du mal à se rappeler quoi que ce soit se rapportant à jour-là, doit replonger dans de douloureux souvenirs...