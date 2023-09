Blindspot - S05 E05 - Les démons de Weller

Ivy Sands a fait enlever Weller et lui injecte des drogues afin qu'il avoue où l'ancienne équipe du FBI est cachée. Mais Weller est déterminé à ne pas céder. Il résiste au prix de terribles hallucinations qui lui font voir Oscar, Bethany et son père, chacun lui conseillant de livrer ses amis en faisant valoir que c'est l'unique chance de se racheter de ses crimes passés. Jane revient au bunker avec une balle à l'abdomen. Elle refuse que ses amis la conduisent à l'hôpital et demande à Patterson de lui extraire la balle avec les moyens du bord. Elle a perdu tellement de sang qu'une transfusion devient vitale et seule Tasha a un sang compatible.