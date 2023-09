Blindspot - S05 E07 - Un allié à l'intérieur

Patterson a trouvé la trace des bonbonnes de ZIP que Madeline a commandées. Elles sont stockées au Kirghizistan et Rich arrive à détourner un virus de manière à pouvoir les détruire à distance. Ivy apprend à Madeline que le stock a été détruit et lui demande des comptes, mais Madeline lui apprend qu'elle a été assez prudente pour de pas conserver toutes les bonbonnes au même endroit. Elle en détient en Hongrie et en Libye où elle connaît quelqu'un de loyal qui l'aidera à expédier le matériel. Ivy fait entrer Allison, la mère de la fille de Kurt, sur qui les deux femmes vont faire pression pour qu'elle lance un message télévisé à Kurt afin qu'il se rende.