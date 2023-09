Blindspot - S05 E11 - On efface tout

Après avoir inhalé du Zip, Jane reçoit une dose de l’antidote créé par Patterson. Grigoryan, la nouvelle directrice du FBI, annonce à l’équipe qu’ils sont remplacés par de nouveaux agents et qu’ils ne pourront plus travailler dans les forces de police. Tandis qu’ils font des projets pour leur future reconversion, ils découvrent qu’Ivy a emporté une bombonne de Zip et qu’elle prépare un dernier attentat à New York avec l’aide d’un artificier. Jane déclare savoir où trouver les deux terroristes, mais elle ne parvient pas à convaincre Grigoryan de la laisser intervenir. Alors qu’elle part à leur recherche sans autorisation, des fantômes du passé surgissent dans ses hallucinations. Elle trouve Thomas, l’artificier, mais Ivy réussit à s’enfuir...