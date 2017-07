Blindspot - Saison 02 Episode 05 - Mafia blues  

Jane demande à Shepherd qui est la femme médecin qui a pris soin d’elle après l’attaque d’Orion. Shepherd lui apprend qu’elle a été évacuée à bord d’un bateau. Jane dessine une bague ayant appartenu à cette femme et le remet à Patterson pour que celle-ci en détermine l’origine. Tasha suggère de décrytper l’image du trou noir qui figure sur la clé USB de Mayfair grâce à la théorie de l’écoulement laminaire proposée par Shadowcat. Naz accepte, mais défend à Tasha de recourir à l’avenir aux services d’un prévenu. Patterson décode l’image et identifie Douglas Winter. Naz en conclut que Mayfair et lui travaillaient ensemble. Patterson décode un tatouage de Jane : une combinaison à base de jeu d’échec indique l’heure et le lieu d’un rassemblement pour la réforme de l’immigration. De nombreux politiques y assisteront, dont le sénateur Quinn Donahue. Lors de son discours, ce dernier est blessé par un tireur qui a dissimulé son arme dans une fausse caméra de presse.