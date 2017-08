Blindspot - Saison 02 Episode 06 - Les camps changent  

Roman, dont la mémoire a été effacée par sa sœur, n'a pas confiance en Jane et refuse de la suivre. Il s'échappe, mais Zapata parvient à retrouver sa trace. Sandstorm localise aussi Roman. Les deux camps vont le chercher et au dernier moment, Roman préfère rejoindre sa sœur et tue l'envoyé de Shepherd. Roman est conduit au FBI où Weller veut lui faire avouer des informations sur l'organisation terroriste et essentiellement sur l'emplacement où Patterson serait détenue par Borden, que Jane dit être en fait une taupe de Sandstorm. Shepherd retient Patterson prisonnière et la torture pour qu'elle lui apprenne ce que le FBI sait sur la Phase deux. Patterson essaie de faire prendre conscience à Borden qu'il a choisi le mauvais camp, mais le médecin lui explique pourquoi il a fait ce choix : son épouse était médecin humanitaire et elle est morte lors d'un bombardement américain en Afghanistan. Il n'a jamais pardonné à l'Etat et cherche à se venger.