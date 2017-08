Blindspot - Saison 02 Episode 08 - Adjugés vendus  

Jane et Weller se sont fait engager par un certain Emile pour un braquage via le forum du site des chenils d’Ashwell Creek. Ils font équipe avec Lynn Burton, une jeune hackeuse du dark web, et Clive Doyle, un petit criminel. Le braquage est commandité par Nico Marconi, un trafiquant d’armes insaisissable, qui tient absolument à récupérer un mystérieux objet au cours d’une conférence internationale sur l’environnement entre les Etats-Unis et la Chine. Mais Jane et Weller disparaissent au cours de l’opération. Leur but secret était de maintenir leur couverture pour pouvoir atteindre Marconi. Weitz est chargé de superviser l’enquête. Il interroge Lynn, terrorisée à l’idée d’être complice de la disparition de deux agents fédéraux, tandis que Nas se charge d’interroger Clive, qui lui dépeint l’opération en exagérant le rôle héroïque qu’il y a tenu.