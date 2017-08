Blindspot - Saison 02 Episode 09 - Dans le noir  

Roman emmène Jane à la base de Sandstorm. Elle découvre des plans, une facture d'achat d'explosifs et des schémas d'installations électriques dont elle envoie les photos à Patterson. L'équipe en déduit que l'organisation souhaite faire sauter le réseau, utiliser la puce volée chez Bradley Dynamics pour neutraliser les systèmes de sécurité et provoquer une réaction en chaîne qui coupera l'électricité dans l'ensemble du pays. Ils décident de récupérer Jane et d'arrêter Shepherd et Roman avant qu'ils passent à l'acte. Mais Weller reçoit un appel de Connor, le compagnon d'Allison, qui l'informe qu'elle a eu un grave accident de voiture. Il se rend à l'hôpital où il découvre que c'était un leurre pour l'éloigner de son équipe.