Blindspot - Saison 02 Episode 12 - Une longueur d'avance  

En observant Roman manipuler des morceaux de sucre dans sa cellule, Patterson découvre qu'il joue au mancala et elle résout l'énigme du tatouage du léopard. Des images de surveillance de l'Agence de lutte contre le trafic d'armes à feu montrent Roman en compagnie de Kat, une jeune femme proche du gang des Viper Kings. Grâce au docteur Sun, Roman se souvient d'avoir réalisé une vente d'armes pour Sandstorm. Nas accepte de le renvoyer sur le terrain avec Jane pour prendre contact avec le gang de bikers, par l'intermédiaire de Kat. Mais il sort de son rôle et propose de rencontrer Abel, leur chef, et de leur fournir des explosifs qui intéressent Shepherd, afin de la piéger.