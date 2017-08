Blindspot - Saison 02 Episode 13 - La seule solution  

En enquêtant sur son passé à l'école militaire, Kurt se souvient d'avoir rencontré Shepherd une fois, alors qu'il était élève-officier. En interrogeant un ancien formateur de l'armée aujourd'hui à la retraite, il apprend que Shepherd s'est opposée à ce que Weller quitte l'agence de New York alors qu'il aurait dû être promu et muté à Washington. Shepherd suit Weller depuis longtemps et c'est elle qui a payé ses frais de scolarité, alors qu'il avait toujours cru avoir bénéficié d'une bourse.