Blindspot - Saison 02 Episode 15 - Union et division  

Patterson découvre qu'un des tatouages de Jane représente une ancienne pièce de monnaie, dont le motif est la carte de visite d'un mystérieux coursier du dark web qui se fait appeler Lelantos. Le bruit court qu'il serait sur le point de préparer une importante livraison à New York. Deux autres tatouages semblent liés au premier et leur analyse indique la piste d'un certain Mark Gelman, emprisonné pour homicide involontaire, et d'un centre de remise en forme, dirigé par un célèbre médecin.