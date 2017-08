Blindspot - Saison 02 Episode 17 - La rançon  

Jane et Oliver se réveillent, enfermés dans un chalet. Leurs kidnappeurs leur demandent d’enregistrer un message vidéo dans lequel Oliver doit supplier son père, Magnus Steele, de rembourser les 200 millions qu’il a volé à ses clients en montant avec un banquier du nom de Canfield une chaîne de Ponzi destinée à les ruiner. Mais les ravisseurs détiennent également les enfants de l’associée et ex-complice de Magnus Steele, Edith Kananack, et publient une vidéo similaire qui met les deux parents en concurrence sur le paiement de la rançon. Leur chef, Herman, explique à Jane et Oliver que sa fille, jeune entrepreneuse, s’est suicidée de désespoir suite à la faillite de sa jeune entreprise, ruinée par Magnus Steele et son complice. Il demande réparation de son préjudice en obligeant les deux complices à rembourser les 200 millions qu’ils ont volé.