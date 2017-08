Blindspot - Saison 02 Episode 18 - Cobayes  

Amber, une jeune fille vivant dans une famille d'accueil avec d'autres enfants, présente des troubles du comportement de plus en plus fréquents, jusqu'au jour où elle se défenestre au cours d'une crise. Eli, un adolescent qui lui était très attaché, prend la fuite. Patterson découvre sur un tatouage de Jane un numéro d'immatriculation d'association à but non lucratif qui est liée à la fondation caritative finançant le foyer d'accueil. Elle trouve également des messages d'Amber, laissant entendre qu'elle se sentait menacée. L'équipe parvient à retrouver Eli. Celui-ci les met sur la piste d'un certain docteur S et leur apprend que les enfants étaient contraints de prendre un mystérieux médicament qui leur donnait une sensation de désorientation. L'analyse des composants révèle qu'il s'agit d'un mélange d'antidépresseurs et d'une substance inconnue, jamais mise sur le marché. L'équipe comprend que les enfants sont utilisés comme cobayes.