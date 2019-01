Blindspot - Saison 03 Episode 10 - Les bombes humaines

Akol Salih, un réfugié soudanais vivant à Camp Iko avec son frère et sa sœur, est envoyé avec ces derniers à New York par "monsieur Saya", un entrepreneur militaire reconverti dans le parrainage de réfugiés. Averti par Roman qu’ils courent un grave danger et que monsieur Saya n’a rien d’un bienfaiteur, Akol demande à rencontrer Meg, la journaliste, amie de Reade, engagée sur la question de l’immigration. Lors de leur entrevue, un commando prend le bâtiment d’assaut et cherche à éliminer Akol et sa famille. Reade assure la protection du petit groupe. Saya envoie un deuxième groupe de réfugiés à New York. Son plan : commettre des attentats et incriminer des réfugiés pour semer la terreur et continuer à faire des affaires dans l’industrie de la misère.