Blindspot - Saison 03 Episode 12 - Le bunker

Au cours de son interrogatoire au FBI, Avery apprend à l'équipe que son père adoptif a été poussé au suicide par son ancien employeur, Hank Crawford. Pour vérifier la sincérité des propos de la jeune fille, Jane accepte qu'elle subisse un test au polygraphe. Entre-temps, Zapata part interroger Hirst dans la prison de la CIA. Patterson reçoit une vidéo de Roman, où on le voit assembler un casse-tête dont les différentes pièces correspondent à des tatouages disséminés sur le corps de Jane. L'ensemble représente un bateau et les met sur la piste d'un certain Donald Shipley, un ancien coéquipier de Weller. Ce dernier travaille pour une entreprise d'armement et est infiltré pour le compte de la Sécurité intérieure dans un groupe appelé "Le régiment" et commandé par un ancien Béret vert, Niels Bresden.