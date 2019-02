Un avion-cargo de la CIA tombe dans l'East River. Appelés sur place, Zapata et Keaton repèrent sur la carlingue un logo en lien avec un des tatouages de Jane. Ils découvrent que l'appareil a été fabriqué par une filiale de Crawford. Entre-temps, Cade fait irruption chez Jane et Weller pour leur demander de l'aide.