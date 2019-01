Blindspot - Saison 03 Episode 2 - Le bouclier

Face à l'insistance de Roman, Kurt cherche à décoder le tatouage de Persée avec la nouvelle équipe du FBI, reformée et désormais sous la direction de Reade. Patterson obtient des coordonnées géographiques. Sur le terrain, aux dites coordonnées, Kurt et ses confrères assistent au crash d'un satellite. Mais ils ne sont pas seuls : des hommes masqués et armés se précipitent sur l'épave et en saisissent un élément avant de prendre la fuite. De retour au laboratoire, l'équipe identifie le fabriquant du satellite. Marci et Nikhil, qui représentent cette société, sont interrogés et semblent embarrassés pour renseigner le FBI sur les fonctions du satellite.