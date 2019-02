Blindspot - Saison 03 Episode 20 - Une histoire de famille

Evans met la pression à Roman pour qu'il prépare un attentat. Roman a un cas de conscience : au cours d'hallucinations, il voit sa sœur lui rappelant qu'il a toujours voulu nuire à Crawford et qu'il agit désormais au profit de ce contre quoi il s'est toujours battu. Le corps de Drabkin est retrouvé échoué. Avant d'épouser la cause de Crawford, il avait fait dériver ce cadavre vers Sackets Harbor pour que le FBI le retrouve et identifie le donneur d'ordre de son assassinat.