Blindspot - Saison 03 Episode 22 - La clé des songes

Roman se retrouve en Afrique du Sud, où le rejoint Crawford, soupçonné par le FBI d’avoir participé à l’attentat de l’ONU. Roman le capture et le détient dans l’orphelinat où Jane et lui ont grandi, avant d’être enlevés par Shepherd. L’équipe tente de l’intercepter, mais Blake a servi de leurre. Interrogée en présence de Evans, l’avocate des Crawford, Blake accepte de parler en échange d’un accord que la police passerait avec Tom. Jane, Weller et Reade se rendent à Cape Town, dans l’orphelinat où ils ont localisé Crawford. Sur place, ils sont trahis par l’officier de liaison de la sécurité de l’Etat local et Weller est touché…