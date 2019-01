Blindspot - Saison 03 Episode 3 - Trois souris aveugles

Un tatouage de Jane met l'équipe sur la piste de Kevin Loewe, un riche homme d'affaires, très influent à Wall Street, qu'elle suspecte de spéculation frauduleuse et d'homicides involontaires. Au cours d'un gala de charité, Jane et Weller l'arrêtent en public, après le piratage de son serveur par Reade et Zapata. Son avocate affirme que les e-mails qui l'incriminent dans un déraillement de train ayant causé la mort de plusieurs personnes et destiné à faire chuter les actions de l'entreprise ferroviaire, ont été placés sur le compte de son client par un collectif de hackers anonymes. Celui-ci est connu sous le nom des Trois souris aveugles. Elle menace le FBI de poursuites s'ils n'arrêtent pas le groupe dans les plus brefs délais. Craignant un scandale médiatique, Hirst lance toute l'équipe à sa recherche.