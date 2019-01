Blindspot - Saison 03 Episode 7 - Le remède et le poison

Guidée par Roman, l’équipe découvre qu’un tatouage dévoile une nouvelle molécule anticancéreuse, la Simsburine. Elle établit également un lien entre la molécule en question et Van Gogh, le mystérieux allié à l’oreille coupée de Hirst. Responsable des essais cliniques de cette molécule, le docteur Palmeri a également découvert un remède à un virus, qui s'avère finalement inutile. Ayant perdu tous les fonds de sa compagnie pharmaceutique, elle accepte des pots-de-vin de patients soumis à ses essais cliniques contre la promesse de leur injecter le vrai traitement et non le placebo. Mais deux infirmières travaillant à la clinique du docteur Palmeri sont mortes dans des circonstances apparemment banales, ce qui amène Weller et Jane à enquêter sur place.