Blindspot - Saison 03 Episode 8 - Tel est pris...

Hirst contacte un homme mystérieux dont elle demande la protection et pour qui elle semble travailler. Elle craint que l'équipe de Weller ne tarde pas à la démasquer mais elle continue de croire que Reade lui sera fidèle. Mais Reade joue un double-jeu et se rend en secret chez Weller où toute l'équipe réunit des éléments pour faire tomber Hirst. Roman continue de faire pression sur Weller pour qu'il tue Hirst et le menace de révéler à Jane la vérité sur sa fille.