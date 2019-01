Blindspot - Saison 03 Episode 05 - Le petit héritier

Un nouveau tatouage mène l'équipe vers un entrepôt où est stockée une boîte de preuves qui n'ont pas encore été traitées. Mais quand Jane et Kurt arrivent sur place, deux incendiaires tentent d’y mettre le feu. L'un des pyromanes arrêtés permet de remonter une filière qui mène à des donneurs d'ordre de Kazahrussie. La boîte de preuves contient les dossiers de victimes de viols et les analyses ADN de Patterson font apparaître qu'une femme, Yasmine, a été violée par le roi de la Kazahrussie, en 1997. Le roi vient de mourir et le fils de Yasmine serait l'héritier légitime du trône, ce qui contrarie les plans du fils officiel du roi Ivan.