Blindspot - Saison 03 Episode 06 - Silence, ça tourne!

Roman prend contact avec Weller et le met sur la piste du logo de Sacred Lynx Productions, en rapport avec un des nouveaux tatouages de Jane. L'équipe découvre que cette société sert de façade à une organisation maffieuse, dirigée par Niko Popov, qui commet des attentats terroristes partout dans le monde. Weller se fait engager comme consultant du FBI pour approcher Keith Rhodes, l'acteur principal d'un film actuellement en tournage. Ce dernier, dans une interview donnée à un magazine, vient de critiquer violemment la société qui produit ses films. Le lendemain de l'arrivée de Niko sur le sol américain, Keith est victime d'un étrange accident. Weller et l'équipe l'interrogent et apprennent que Niko, en l'échange de son financement, exige du producteur Booky Bentley que les films soient tournés dans des lieux spécifiques d'Europe de l'Est, avec des constructions de décors qu'il déplace de ville en ville.