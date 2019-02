Premières minutes : Blindspot - Saison 03 Episode 16 - Opération Dragonfly

Rich fait l’objet d’une remise en cause de son emploi au FBI et il est interrogé par une agent des Responsabilités professionnelles. Celle-ci cherche visiblement à l’évincer une fois pour toutes et à le renvoyer en prison. Patterson a résolu l'énigme du tatouage "Libellule". Des messages entre un certain Dragonfly 164 et Atlantic 17 évoquent un attentat qui doit avoir lieu à New York et un rendez-vous sous le pont d’Astoria Park... Zapata est contrainte d’avouer à l’équipe que Dragonfly n’est autre que Borden, dont elle est la référente depuis longtemps, et qu’Atlantic 17 n’est autre qu’elle-même. Elle explique que Borden est sorti vivant des flammes de la grange et qu’il a quitté le pays. La CIA a retrouvé sa trace et décidé de ne pas le remettre au FBI, mais de s’en servir pour faire tomber Gorovich, responsable d’un génocide et préparant un attentat aux Etats-Unis, en échange de l’immunité. En apprenant la nouvelle, Patterson est bouleversée. Elle en veut à Zapata de lui avoir caché la vérité.