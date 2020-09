Jeunesse

Les Bloopies sont un groupe de joyeux amis qui se réunissent à l'heure du bain et qui s’amusent en plongeant au fond de leur baignoire. Lorsqu'ils traversent le siphon, ils se transforment en sirènes et arrivent dans le monde des Shellies. Là, ils rencontreront non seulement leurs nouvelles incroyables petites amies, les Shellies, mais ils vont aussi acquérir des pouvoirs spéciaux! À travers chaque épisode, leurs nouvelles aventures les aideront à apprendre d'importantes leçons sur l'amitié, la loyauté et la responsabilité.