Jeunesse

Suivez les empreintes de Blue et de ses compagnons dans une série interactive et ludique pour éveiller les enfants. La chienne Blue dispose des indices dans chaque épisode pour développer la curiosité des plus petits. Dans cette nouvelle série, les enfants jouent, chantent et dansent avec Blue et ses amis. Blue’s Clues & You est le show idéal pour apprendre en s’amusant, on y découvre les couleurs, les chiffres et les émotions au travers d’un jeu de piste à la recherche d’indices.