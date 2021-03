AVANT PREMIÈRE - BLUE: épisode inédit disponible grâce à MYTF1 Premium

Blue’s Clues & You ! : Blue et ses amis est la nouvelle série Ludo-educative à faire découvrir à vos enfants.

Avant-première MYTF1 Premium

"Blue et ses amis", arrive le samedi 3 avril à 6H30 sur TFOU. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner le prochain épisode inédit le samedi 27 mars.

Suivez les empreintes de Blue et de ses compagnons dans une série interactive, ludique et d’éveil des enfants. A chaque épisode, la chienne Blue propose des indices pour développer la curiosité des plus petits.

Dans cette nouvelle série, les enfants jouent, chantent et dansent avec Blue et ses amis. « Blue’s Clues & You – Blue et ses amis » est le programme idéal pour apprendre en s’amusant, découvrir les couleurs, les chiffres et les émotions au travers d’un jeu de piste et de recherche d’indices.



"Blue et ses amis", le samedi 3 avril à 6H30 sur TFOU et en replay sur MYTF1