Blue’s Clues & You ! : Blue et ses amis, bientôt sur TFOU

Blue’s Clues & You ! : Blue et ses amis, arrive le samedi 03 avril sur TFOU !

Suivez les empreintes de Blue et de ses compagnons dans une série interactive, ludique et d’éveil des enfants. A chaque épisode, la chienne Blue propose des indices pour développer la curiosité des plus petits.



Dans cette nouvelle série, les enfants jouent, chantent et dansent avec Blue et ses amis. « Blue’s Clues & You – Blue et ses amis » est le programme idéal pour apprendre en s’amusant, découvrir les couleurs, les chiffres et les émotions au travers d’un jeu de piste et de recherche d’indices.



Découvrez Blue’s Clues & You ! : Blue et ses amis le samedi 03 avril vers 6h30 sur TFOU.