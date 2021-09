saison 2 - A partir du samedi 2 octobre à 6h30

Dès le samedi 2 octobre, sur TFOU, suivez les empreintes de Blue et de ses compagnons dans une série interactive, ludique, d’éveil des enfants.

A chaque épisode de cette nouvelle saison, l’adorable chienne Blue invite les téléspectateurs à la rejoindre avec Josh pour de nouvelles aventures pleines de péripéties.



« Blue’s Clues & You – Blue et ses amis » est le programme idéal pour développer la curiosité des plus petits, apprendre en s’amusant, des pas de danse ou une recette de gâteau, découvrir les couleurs, les chiffres et les émotions au travers d’un jeu de piste et de recherche d’indices.



Alors, jouons, chantons et dansons avec Blue et ses amis !



Production : Nickelodeon

Format : 30x22’

Cible : 3/6 ans

Genre : comédie / aventure



Retrouvez tous les replay sur MYTF1.