Musique • Drame |

BOB MARLEY : ONE LOVE célèbre la vie et la musique d'une icône qui a inspiré des générations à travers son message d'amour et d'unité. Pour la première fois sur grand écran, découvrez l'histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l’adversité, le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire. Produit en partenariat avec la famille Marley et mettant en vedette Kingsley Ben-Adir dans le rôle du musicien légendaire et Lashana Lynch dans celui de sa femme Rita, BOB MARLEY : ONE LOVE sortira en salle le 14 février 2024.