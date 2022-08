Bone Collector

Séries & Fictions ・ Bientôt sur MYTF1

THRILLER - POLICIER Lincoln Ryhmes (Denzel Washington), ancien flic criminologue reconnu devenu tétraplégique à la suite d'un accident, n'a plus qu'un obsession : mourir au plus vite. Pourtant, quand la jeune inspectrice Amelia Donaghy (Angelina Jolie) sollicite son aide pour retrouver l'auteur de crimes diaboliques, Rhymes comprend d'emblée qu'il tient là l'affaire de sa vie. entre le serial-killer sadique et cet inédit duo de policiers, une véritable course contre la montre s'engage... Un thriller à glacer le sang, un tueur en série sème la peur dans les rues de New-York. Un tueur en série contre un génie en criminologie...