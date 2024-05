A table avec Laurent Mariotte : la fraise à l'honneur !

Les prix de la fraise baissent enfin et le sucre augmente dans ce fruit. Il existe plusieurs variétés et elles sont accessibles à toutes les bourses. Comptez cinq à six euros les 500 g pour les variétés classiques. Découvrez une recette à base de fraises.

En savoir plus sur Laurent Mariotte