A table avec Laurent Mariotte : la sardine et le maquereau à l'honneur !

Sachez qu'il y a une saison pour les poissons. En ce moment, les sardines et les maquereaux sont abondants. Ils ne coûtent pas cher et ont du goût. Ces poissons gras sont riches en calcium et en oméga 3, donc bons pour la santé.

En savoir plus sur Laurent Mariotte