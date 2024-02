Bonjour ! La Matinale TF1 - A table avec Laurent Mariotte : Le plat star, la raclette

Une recette pour commencer, avec du reblochon, c'est le fromage de la tartiflette. Comme ce sont les vacances, on peut trouver du réconfort en faisant une cuisine en famille. Faites une tourte avec des champignons et une belle pâte feuilletée.

