A table avec Laurent Mariotte : le radis à l'honneur !

Le radis est le premier légume primeur. On le trouve chez les maraîchers et il ne coûte pas cher. On cultive 50 variétés de ce légume dans l'Hexagone, avec 40 000 tonnes produites chaque année. Sachez que tout est bon chez le radis, car tout se mange.

En savoir plus sur Laurent Mariotte