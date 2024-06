Abonnements en ligne : combien vous coûtent-ils vraiment ?

Les abonnements en ligne coûtent de plus en plus cher. En deux ans, leur prix a augmenté de 22%. Les abonnements les plus courants sont les services de vidéos à la demande. L'abonnement PQR, lui, est jugé indispensable par 32% des utilisateurs.

