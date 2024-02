Bonjour ! La Matinale TF1 - Accueil des touristes en France

Les Jeux olympiques approchent à grands pas et beaucoup s'interrogent sur l'accueil des touristes cet été. Un accueil par les Français régulièrement pointé du doigt. Mais, est-ce que cela a toujours été le cas ? D'après les archives ressorties par Benjamin Muller, les touristes ont longtemps vanté l'accueil des Français, qui allait de pair avec "l'art de vivre à la française" que les touristes venaient chercher. Par exemple, en 1970, quand un journaliste demande : "Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil en France ?", une femme répond "Très bien, partout, on est très gentil." Dix ans plus tard, les choses se gâtent, en particulier pour les touristes asiatiques, et notamment les Japonais. Dans les années 1980-1990, un psychiatre japonais diagnostique un trouble qu'il appelle le "syndrome de Paris". En clair, les touristes japonais sont tellement choqués du décalage entre ce qu'ils imaginent de la France et ce qu'ils découvrent en vrai, qu'ils deviennent fous ! Le médecin parle même de délires, d'hallucinations, ou encore de vertiges. En cause, l'hostilité des Français et les préjugés dont ces touristes sont victimes. Pas très courtois, pas toujours sympas... bref, pas les rois de l'accueil !

En savoir plus sur Benjamin Muller