Alain Chamfort : son dernier album, vraiment ?

À 75 ans, Alain Chamfort a décidé de sortir son ultime album. Il s'agit de son seizième opus intitulé "L'Impermanence". C'est un album chic, élégant, délicat et poignant. À noter qu'Alain Chamfort, c'est plus de 3,5 millions de disques vendus.

