Bonjour ! La Matinale TF1 - Allergies au pollen : les solutions

Phénomène exceptionnel et à la fois inquiétant, les trois-quarts du pays sont déjà en alerte rouge contre les pollens alors qu'on est le dix-neuf février. C'est causé par les températures et le soleil, mais c'est un peu trop tôt.

