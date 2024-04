Amy Winehouse : la vie d'une chanteuse culte

Le film "Back to black", un biopic sur l'artiste Amy Winehouse, revient sur la création de son deuxième album du même nom et son histoire d'amour avec son ex-mari. L'actrice britannique Marisa Abela, âgée de 27 ans, a été choisie pour l'incarner à l'écran.

