Journée noire en perspective dans les aéroports français

Les contrôleurs aériens sont ceux qui aiguillent les pilotes pour décoller et atterrir. Ils sont en grève et 70% des vols pourraient être annulés. Les contrôleurs demandent une revalorisation de leur salaire et prévoient une mobilisation record.

En savoir plus sur Maud Descamps