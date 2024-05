Cannes : les marches, exercice politique ?

Les marches du Festival de Cannes sont de plus en plus politiques. Hier, la robe de Cate Blanchett a fait sensation, la doublure de couleur verte qu'on voit apparaitre dans sa traine, associée à la couleur rouge du tapis, dessinait le drapeau palestinien.

