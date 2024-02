Bonjour ! La Matinale TF1 - Chèque alimentaire : c'est pour bientôt ?

On reparle du chèque alimentation. Ça fait trois ans qu'on nous en parle et il est de retour. C'est un coup de pouce financier d'une centaine d'euros pour aider dix millions de ménages.

En savoir plus sur Maud Descamps