Chips, sandwichs, sodas : comment les Français s'adaptent à l'inflation ?

L'inflation modifie considérablement ce qu'on met dans notre panier de courses. Avec l'augmentation des prix, on s'est tous rabattus sur les produits transformés qui ont des tarifs plus attractifs. On parle ici de produits trop gras et trop sucrés.

