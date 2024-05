Près de cinq millions d’adultes vivent chez leurs parents en France

Cinq millions de jeunes, âgés de 18 à 35 ans et plus, vivent encore chez leurs parents d'après la Fondation Abbé Pierre. Cela fait 250 000 jeunes de plus qu'il y a sept ans. En d'autres termes, les jeunes ont du mal à se loger et à quitter le nid familial.

En savoir plus sur Maud Descamps