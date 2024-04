"Et plus si affinités" : un film à hurler de rire !

Le film "Et plus si affinités" a fait hurlé de rire le festival d'humour de l'Alpe d'Huez en février dernier. Cela signe le retour de Bernard Campan dans une comédie. Un moment de retrouvailles également pour le duo qu'il forme avec Isabelle Carré.

